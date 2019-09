Nieuwe speelplek in voormalige asbestwijk 't Gijmink in Goor lichtpuntje voor bewoners

Jarenlang stond 't Gijmink bekend als de asbestwijk van Goor. De wijk is in de jaren '50 gebouwd voor medewerkers van asbestverwerker Eternit. Asbestafval werd destijds massaal gebruikt als puinverharding in tuinen en voor het opvullen van gaten en sloten. De hele wijk was daardoor vervuild geraakt.

Vijfhonderd huizen plat

Ruim tien jaar geleden gingen ruim vijfhonderd oude huizen in de wijk plat. Daarna volgde een grootschalige saneringsoperatie. Alle grond in de wijk werd afgegraven en gesaneerd. Ook de tuinen bij woningen die bleven staan moesten eraan geloven. Het resulteerde in een grote kaalslag in de wijk.

"Het was een hele zware periode", zegt Arjen Mengerink. "Ik woon al 34 jaar in deze wijk. Eerst aan de Lindelaan en nu aan de Haaksbergerweg. Wij hebben de asbestsanering ook gehad, dat was best heftig. De hele tuin werd een meter afgegraven."

Nieuwe huizen

Inmiddels zijn ruim tweehonderd nieuwe huizen gebouwd en vrijwel alle grond is gesaneerd. De opening van de nieuwe speelplek in de wijk is een lichtpuntje, vinden de buurtbewoners die jarenlang dag in dag uit graafmachines voorbij zagen denderen.

Twee jaar geleden is een groep bewoners begonnen met plannen maken voor het speelveld. "Dit parkje is een mooie toevoeging in deze spiksplinternieuwe wijk", zegt wethouder Wim Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente.

Nieuwe speelplek in 't Gijmink feestelijk geopend (Foto: RTV Oost)

"Qua sanering zijn we er bijna doorheen", vervolgt Meulenkamp. "Maar we hebben hier nog meer grond liggen waar we in de toekomst woningen willen bouwen. We hebben een nieuwe school gebouwd in deze wijk, die moet ook vol. Dus hoe meer jonge gezinnen in deze wijk komen, hoe beter deze wijk gaat functioneren als gezinswijk."

Is 't Gijmink, als ook de laatste saneringsronde klaar is, ook echt asbestvrij? "Dat durf ik in de gemeente Hof van Twente niet uit te spreken", zegt Meulenkamp. "We hebben een verleden met een asbestfabriek. Maar we hebben goed ons best gedaan om het zo goed mogelijk te doen."

Wijk 't Gijmink in Goor (Foto: RTV Oost)