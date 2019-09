PAX-Vredesduif voor rapper Typhoon en Cobi Noordhoff uit Almelo

PAX vindt het belangrijk dat positieve verhalen meer aandacht krijgen. Typhoon krijgt de Vredesduif omdat hij volgens PAX iedereen uitnodigt om over zijn grenzen te gaan. Negativiteit beantwoordt hij met liefde, hij laat zich niet verleiden tot haat en conflict.

"Racisme is angst voor elkaar"

Typhoon: "Muziek is energie, God is liefde en liefde is energie. Wat me inspiratie heeft gegeven is dat ik me weer heb laten dopen, ik heb een persoonlijke liefdesband met God.”

Typhoon nodigt iedereen uit over zijn grenzen te gaan. Hij zegt: "Racisme is vaak ook angst voor elkaar." Naast muzikant en rapper is Typhoon spreker, docent, inspirator, filosoof, broer, oom, acteur, Edison Award-winnaar en ondernemer. In 2018 maakte hij een serie in de voetsporen van Martin Luther King, over hedendaags racisme in de VS. De serie is bij de EO uitgezonden op NPO3.

Noordhoff: "Laat je handen wapperen"

Cobi Noordhoff kreeg de Vredesduif vanwege haar inzet voor de Vredesweek in Almelo. In Almelo organiseert ze onder andere de jaarlijkse vredeswandeling langs plekken die symbool staan voor verbinding of juist voor conflict. Dit doet ze met een hele keur aan organisaties.

Zo verbindt ze religieuze mensen met humanisten, en moslims met christenen. “Vrede is dat je elkaars achtergrond respecteert en waardeert," aldus de jury. Haar motto: "Laat je ziel spreken en je handen wapperen."

Claudia de Breij en Sinan Can

Ook filosoof en Denker des Vaderlands Daan Roovers ontving uit handen van cabaretier Vincent Bijlo een Vredesduif. PAX reikt sinds drie jaar de Vredesduiven uit. Eerdere ontvangers zijn Claudia de Breij en journalist Sinan Can.

Maar ook minder bekende Nederlanders komen in aanmerking voor de award. Zo kregen ook Mo & Moos een PAX-duif. Dit is een groep van Amsterdamse joden en moslims die al een aantal jaar samen optrekken. Ze leggen de nadruk op elkaars overeenkomsten in plaats van verschillen.

Andere Vredesduiven gingen eerder naar een studente die tijdens haar zomervakantie in een vluchtelingenkamp in Lesbos muziekles gaf, en naar moeders van de Schilderswijk in Den Haag.