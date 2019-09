Boek 'Bericht voor Groote Jan' eert verzetshelden uit omgeving Daarle en Hoge Hexel

De titel van het boek, 'Bericht voor Groote Jan', is ontleend aan de codezin die gebruikt werd als teken om de verzetsgroep in paraatheid te brengen.

In de nacht van 11 op 12 september 1944 hoort de verzetsgroep onder leiding van kapitein Albert Lancker de zin "Bericht voor Groote Jan, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag". De spanning is om te snijden in het Hexelsche Flier. Deze zin is het sein om met de lampen het veld in te trekken en te wachten op de dropping van wapens en mogelijk parachutisten. Spannende uren breken aan, temeer omdat op slechts twee kilometer afstand een Duitse legereenheid ingekwartierd ligt.

Opfrisbeurt

Roelof Menkveld heeft het boek, waar de wapendropping ook een rol in speelt, herschreven omdat het oude boek soms wat moeilijk te volgen was. "Het is belangrijk dat ook de volgende generaties de verhalen meekrijgen. Een opfrisbeurt van het boek helpt daar enorm bij. Dat blijkt ook wel want het boek is al bijna uitverkocht", zegt Menkveld. Er wordt dan ook al volop nagedacht over een volgende druk.

De oude tekst is ook in het boek terug te vinden. Op iedere pagina staat de originele tekst met daaronder de 'moderne' tekst geschreven door Menkveld.

Nieuw boek over verzetshelden in Hoge Hexel en Daarle (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Nieuw boek over verzetshelden in Hoge Hexel en Daarle

Overval

De dorpen en buurtschappen zijn trots op hun verzetshelden. Verhalen zijn door de jaren heen doorverteld. De verzetsgroep hielp de geallieerden met het opzetten van een radioverbinding, het onderbrengen van gedropte soldaten en het verstoppen van wapens en munitie. Ook heeft de groep een overval op een distributiekantoor voor voedselbonnen gepleegd.

Roelof Menkveld wilde het niet bij een boek alleen laten en riep de hulp in van Mandi Kamphuis. Er is een projectgroep gevormd. "Wat we gedaan hebben is het uitbrengen van een krant over het verzet en de oorlog voor de basisschoolkinderen. Deze kunnen ze in het lesprogramma verwerken", zegt Kamphuis.

Openluchtspel wapendropping

In het bos op De Piksen is ook een replica van de verzetskeet gebouwd. Hier worden voorlichtingen en informatiebijeenkomsten gehouden voor de jeugd en volwassenen.

Inmiddels heeft de hele gemeenschap het initiatief omarmd. Morgenavond wordt op grootse wijze de wapendropping op de originele locatie op het Hexelsche Flier nagespeeld. Compleet met overvliegend vliegtuig (een zogenaamde Piper) en rollend materiaal. De eenmalige voorstelling door toneelgroep Doarle is inmiddels helemaal uitverkocht.