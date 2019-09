Brandweer Twente haakt aan bij miljoenenclaim voor zeventig te duur gekochte brandweerwagens

De brandweer Twente probeert via een claim duizenden euro's terug te krijgen van de producenten van vrachtwagens. De brandweer haakt daarmee aan bij een miljoenenclaim tegen vrachtwagenproducenten die jarenlang te veel geld vroegen voor hun wagens. Hoeveel te duur de wagens precies waren is niet bekend, maar het zou gaan minimaal 5.000 tot maximaal 30.000.

In Twente werden in die tijd zo'n zeventig brandweerauto's gekocht. Bijna alle Twentse gemeenten haken aan bij de claim via de Veiligheidsregio Twente. Sommige gemeenten haken afzonderlijk aan, omdat in die tijd bijvoorbeeld ook vuilniswagens te duur zijn aangekocht.

Boetes

Alle grote Europese vrachtwagenbouwers deden mee aan het truckkartel dat van 1997 tot en met 2011 actief was. De Europese Commissie legde in 2016 vrachtwagenbouwers MAN, DAF, Daimler, Iveco en Volvo/Renault al miljardenboetes op. Vrachtwagenproducent Scania uit Zwolle weigerde te schikken en kreeg een boete van ruim 880 miljoen euro.

De commissie riep gedupeerden al eerder op om ook hun eigen claim in te dienen, bovenop de boetes. De gemeenten in Twente geven daar nu gehoor aan.

Of er geld terugkomt is afwachten, volgens strategisch inkoper Maarten Smelt van de Veiligheidsregio. "Dit kan een jarenlange strijd worden. Maar voor het geld doen we het niet direct. We willen in elk geval een signaal afgeven dat dit niet kan."

Raalte doet mee

Ook Raalte sluit zich aan bij de miljoenenclaim. Voor de gemeente gaat het om acht vrachtwagens en wat kleinere voertuigen. Raalte hoopt met de claim tussen de 7.500 en 20.000 euro terug te krijgen.