Man uit Almelo krijgt celstraf en taakstraf voor aandeel cokesmokkelzaak Ommen

Een 40-jarige man uit Almelo is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor cocaïnesmokkel. Naast de gevangenisstraf heeft hij ook nog een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen. De officier van justitie had twee jaar celstraf geëist.

De man hoeft niet meer de cel in, want hij heeft de duur van de opgelegde straf al in voorarrest uitgezeten. Hij heeft een proeftijd van twee jaar gekregen.

Almeloër ontkende betrokkenheid

De Almeloër werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de smokkel van vijftien kilo coke, vanuit Brazilië naar Ommen. De cocaïne was opgelost in siroop en verpakt in flessen. De man zelf zei tijdens de terechtzitting dat hij er was ingeluisd. "Ik wist niets van drugssmokkel."

De man werd samen met twee plaatsgenoten en een man uit Den Ham gearresteerd toen de cocaïne werd uitgeladen op een bedrijventerrein in Ommen. Dat speelde in de zomer van 2015. De Almelose verdachte bestuurde een heftruck, waarmee de pallets met daarop de flessen vol coke uit een container werden geladen.

Medeverdachten

Eén van de medeverdachten zit momenteel vast in het buitenland. De rechtszaak tegen hem wordt op een later moment gevoerd. Een andere medeverdachte is 'alleen' voor de rechter gekomen voor wapenbezit, maar vrijgesproken. Hij wordt niet vervolgd voor de cokehandel. De zaak tegen de vierde man die destijds werd opgepakt, is geseponeerd.