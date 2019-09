Burgemeester Snijders na acht jaar uitgezwaaid als burgemeester van Hardenberg

Burgemeester Peter Snijders heeft vanmiddag afscheid genomen van Hardenberg. Na bijna acht jaar laat hij de gemeente achter zich om in Zwolle de ambtsketting over te nemen.

Het afscheid vond vanmiddag plaats in het gemeentepark in Dedemsvaart, achter het gemeentehuis van de voormalige gemeente Avereest. Bewoners en medewerkers van de gemeente Hardenberg waren in groten getale aanwezig om hun burgervader uit te zwaaien.

Tijdens het afscheid werd Snijders zichtbaar emotioneel. "Het burgemeesterschap is heel intensief. In de afgelopen acht jaar heb ik hier heel veel meegemaakt. Lief en leed gedeeld. Dat ga ik nu loslaten en dat doet wel wat met me."

Op 1 oktober 2011 werd Snijders burgemeester van Hardenberg. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Drenthe. Vervolgens was hij achtereenvolgens kabinetschef van de commissaris van de Koningin, wethouder in Coevorden en burgemeester van De Wolden.



Zwolle

Komende maandag wordt Snijders in de Zwolse gemeenteraad geïnstalleerd. Hij volgt daar Henk Jan Meijer op, die onlangs na negentien jaar afscheid nam. "Zo'n mooie stad als Zwolle met zoveel ambitie en potentie komt zelden voorbij", zei Snijders na zijn voordracht. "Die kans kon en wilde ik niet laten lopen."