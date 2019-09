Pleitbezorger medicinale wietteelt neemt het op voor Jan en Jannie uit Hasselt

Het verhaal van Jan en Jannie van Raalte, bij wie twee wietplanten uit de achtertuin van hun huis in Hasselt werden verwijderd door de politie, krijgt vanavond een vervolg in de gemeenteraad van Zwartewaterland. Bart Hissink uit Goor gaat de gemeenteraadsleden ervan overtuigen dat vrije teelt van cannabis voor mensen die de wiet als medicijn gebruiken moet worden gelegaliseerd.

Door zijn persoonlijke verhaal te vertellen hoopt Bart de raadsleden op zijn hand en die van Jan en Jannie te krijgen. Met als doel dat Jan en Jannie weer wiet mogen kweken in hun eigen achtertuin. Wiet waar juist Jannie, die lijdt aan de huidziekte psoriasis, zoveel baat bij heeft. Want door de wietolie die haar man maakt heeft zij veel minder jeuk.

Hersenletsel

Hissink pleit al jaren voor het legaliseren van medicinale wietteelt. Zelf kweekt hij al jaren wiet voor eigen gebruik. Door een crash tijdens een autorally liep hij hersenletsel op en hij heeft sindsdien baat bij het gebruik van cannabis.

Het stoort hem dat er in elke gemeente anders wordt omgegaan met mensen die zelf wiet kweken voor medicinaal gebruik. "In 2016 stond de burgemeester van Tilburg toe dat mensen die medicinale wiet gebruiken voortaan onder voorwaarden thuis cannabis kweken. Als het daar kan, waarom dan niet in Hof van Twente of Zwartewaterland."



Hij kweekt de wiet om een aantal redenen zelf. Ten eerste houdt hij het op die manier betaalbaar en ten tweede weet hij dan zeker dat er geen rotzooi in zit. De planten die hij in zijn achtertuin heeft staan worden gedoogd door de politie. Ze zijn puur voor eigen gebruik. "Ik veroorzaak er geen overlast mee en ik handel er niet in."

Hoe zijn praatje vanavond wordt ontvangen door de gemeenteraad weet hij niet. "Maar ik heb al wel gelobbyd deze week", vertelt hij. "Maandag was ik bij de fracties van de ChristenUnie (CU) en de SGP. Toen Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ) daarvan hoorde nodigden zij mij ook uit, dus ben ik ook bij hen op bezoek geweest."

"BGZ kan zich wel vinden in mijn verhaal. Die gaan niet moeilijk doen. De CU was begripvol en meegaand en de SGP was terughoudend en gaat het onderwerp niet direct op de politieke agenda zetten.

Na een anonieme klacht verwijderde de politie Zwartewaterland op 19 augustus de twee wietplanten uit de achtertuin van Jan en Jannie. Op verzoek van RTV Oost onderzocht de politie hoe vaak agenten wietplanten verwijderen na een klacht. In de politieregio Oost Nederland gebeurde dit in augustus 28 keer. In de maand juli verwijderde de politie uit 15 tuinen wietplanten.