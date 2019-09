Wietdiscussie verdeelt raad van Zwartewaterland: "Dit zijn geen criminelen"

De persoonlijke verhalen van Bart Hissink en Marjon Fisher maakten indruk bij de raadsleden. Hissink liep hersenletsel op na een ernstig motorcrossongeluk en kan weer functioneren dankzij cannabis. Fisher had ernstige epilepsie en kreeg ook nog borstkanker. Ze kon niet meer normaal functioneren, totdat ze ten einde raad cannabisolie probeerde. Nu is ze pijnvrij.

26 gemeenten

Beiden kweken hun eigen cannabis en hebben met hun verhaal in hun eigen gemeente voor elkaar gekregen dat thuiskwekers voor medicinaal gebruik met rust worden gelaten. In Nederland hebben 26 gemeenten inmiddels een soortgelijke motie aangenomen.

De burgemeester heeft de mogelijkheid om bij de politie prioriteiten in zijn gemeente aan te geven en kan er zo voor zorgen dat het jagen op thuiskwekers géén prioriteit krijgt.

De wietplanten voor medicinaal gebruik in Hasselt (Foto: RTV Oost)

"Niet straffen maar helpen"

Coalitiepartij BuitenGewoon Zwartewaterland diende een motie in om ook in Zwartewaterland deze mensen te helpen en ze gedoogsteun te geven in plaats van te straffen. Alle partijen van de raad zijn het er helemaal mee eens dat Jan en Jannie van Raalte geen criminelen zijn. Toch kreeg de motie geen meerderheid.

SGP en ChristenUnie zijn bang dat er misbruik van gemaakt wordt als medicinaal gebruik wordt toegestaan. En dan is het middel erger dan de kwaal. Ook willen ze niet op de stoel van de wetgever gaan zitten en tegen de Opiumwet ingaan. Het CDA ziet liever dat de toegankelijkheid van medicinale wiet via officiële kanalen wordt verbeterd.

Signaal afgeven

Een aangepaste motie van BGZ waarin alleen wordt opgeroepen om dit punt op de landelijke politieke agenda te krijgen kreeg wel een meerderheid, maar de oproep tot gedoogsteun aan thuiskwekers vervalt daarmee.

De gemeente geeft daarmee wel een signaal af, maar meer ook niet. "Jan en Jannie en alle anderen die in de soortgelijke situatie zitten hebben daar niks aan", stelt de PvdA. "Een papieren tijger, maar wel sympathiek", zei de VVD hierover.

Ingewikkeld

Het Nederlandse gedoogbeleid voor cannabis is ingewikkeld. Het kweken van cannabis is bij wet verboden, maar voor een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik krijg je geen straf. Thuiskwekers worden daarom vaak met rust gelaten, maar lang niet altijd. Als er klachten komen, dan mag de politie ingrijpen. Dat gebeurde ook bij Jan en Jannie.

Voor burgemeester Bilder was het een erg lastige situatie. Hij had liever gezien dat de politie in deze situatie niet had ingegrepen: "Ik vind het buitengewoon vervelend wat er is gebeurd. Dit ingrijpen bij deze mensen klopt wel volgens de wet, maar dit is volgens mij niet waar de wet voor is bedoeld. Maar de echte oplossing voor dit probleem moet uit Den Haag komen".