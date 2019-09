Woningwaarde in Overijssel stijgt bijna naar recordhoogte

Voor het vierde jaar op rij is de gemiddelde waarde van woningen (WOZ-waarde) in Overijssel gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een huis in onze provincie was op 1 januari van dit jaar gemiddeld 217.000 euro waard, bijna een record voor onze provincie.

Vorig jaar was de gemiddelde waarde van een woning in Overijssel nog ruim zes procent lager. Op 1 januari 2018 was een huis gemiddeld 204.000 euro waard. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde van een huis om te berekenen hoeveel onroerende zaakbelasting er moet worden betaald.

Landelijk bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde op 1 januari 248.000 euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de hoogste stijging sinds jaren, meldt het CBS.



Huizen in Overijssel zijn gemiddeld 32.000 euro minder waard dan het landelijk gemiddelde. De waarde van 217.000 euro is geen record voor Overijssel. Dat stamt uit 2010, toen een woning in onze provincie gemiddeld 222.000 euro waard was.

Dalfsen

De waardevolste huizen van Overijssel staan, net als vorig jaar, in Dalfsen. Daar is de WOZ-waarde met 11.000 euro gestegen naar 283.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

De huizen met de minste waarde staan in Almelo. Daar is de gemiddelde waarde van een huis 168.000 euro. Dat was vorig jaar nog 8.000 euro lager.