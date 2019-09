Dag na stofexplosie in Wijhe: "Geschrokken, maar ik voel me nog wel veilig"

De dag na de stofexplosie bij Arva Specerijen in Wijhe pakken bewoners in de buurt het gewone leven weer op. Omwonenden zijn geschrokken na het incident waarbij drie mensen gewond raakten, maar: "ik voel mij nog steeds veilig", vertelt een buurtbewoonster. "Je woont op een industrieterrein, er is altijd een kans dat er iets gebeurt."

De explosie ontstond in het productieproces, waarna de roldeur en de gevel eruit werden geblazen. Bij Arva is vooralsnog niemand bereikbaar voor commentaar. Er wordt nog altijd onderzocht wat de precieze oorzaak is van de explosie.

'Wat is dat voor spektakel?'

In de buurt is het logischerwijs het gesprek van de dag. Een buurtbewoonster was zelf niet thuis toen het gebeurde. "Maar mijn kinderen wel. Eentje hoorde de knal en dacht: wat gebeurt hier allemaal? Zeker toen de traumahelikopter overvloog", vertelt ze. "Ik was zelf in Olst, dus dan schrik je wel. Wat is dat voor spektakel?"

Een andere vrouw is aan het werk in een pand, een meter of dertig naast Arva. "Ik voel mij nog wel veilig. Alles lijkt weer te gaan, zoals het was. Ik ben niet zo gauw onder de indruk. Ik ga gewoon weer aan het werk." Het enige waar zij zich zorgen over maakt, is de kans dat het weer kan gebeuren. "Ze weten nog niet de oorzaak. Maar ja, in de tussentijd werk ik door. Ik moet toch spullen uit de koeling halen."