Sjaak Swart en Simon Tahamata eregasten bij jubileumfeest Rohda Raalte; Lucky Ajax wint

"We zijn een club met een rijke historie", zegt voorzitter Han Reinders. "Dat vieren we vandaag met als hoogtepunt het duel van een samengesteld seniorenteam van Rohda tegen Lucky Ajax."

"Goeie club hoor"

Sjaak Swart, nestor bij de Ajax-gasten, is vol lof over Rohda en kent zijn klassiekers: "Goeie club hoor, vooral in de tijd dat ze landskampioen bij de amateurs waren. Ook wij bij Ajax kennen zéker Rohda Raalte."

Swart speelt vandaag onder meer met Simon Tahamata, Kevin Bobson en Kiki Musampa met Lucky Ajax tegen een gemixt seniorenteam van Rohda. Siem Bakker uit Rohda 5 doet bijvoorbeeld mee, maar ook Harold Koopman uit veteranen 2, Edwin Nijboer uit Rohda 21 en Jesper Harmens uit het eerste team van de Raalter club. "De binding binnen de vereniging staat voorop", aldus voorzitter Reinders.

Algemeen landskampioen

Langs de lijn kijken zeker 1500 mensen toe. Dat was een vertrouwd aantal in de gloriejaren van Rohda Raalte, eind jaren '70, begin jaren '80. Gerard Marsman is er bijvoorbeeld, de aanvoerder van het kampioensteam van 1979, toen Rohda algemeen landskampioen bij de amateurs werd.

"Alsof heel Nederland van Raalte was", blikt hij met pretogen terug. "Hele invasies met Rohda-supporters trokken naar Hoensbroek (EHC, red.) en Veenendaal (DOVO, red.). En dan praat je echt over duizenden mensen, heel bijzonder", aldus Marsman, die later nog betaald voetbal speelde en onder meer trainer was van Heracles Almelo en De Graafschap.

Jeugd

Dat die oude glorietijden voor de club weer terugkeren is in die vorm niet realistisch, weet voorzitter Han Reinders. "Wij richten ons nu meer op de jeugd. Als je echt hoog wilt voetballen zul je toch moeten investeren. Wij hebben andere keuzes gemaakt. Natuurlijk zijn we ambitieus, maar niet ten koste van alles. En zeker niet ten koste van de financiën van de club."