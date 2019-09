Zwolse stadsdijken krijgen opknapbeurt: vooronderzoek in volle gang

Aan de Holtenbroekerdijk, in de Zwolse wijk Holtenbroek, doet een gespecialiseerd bedrijf onderzoek naar 'waterdoorlatendheid'. Oftewel: bij hoogwater kan onder de dijk zand worden weggespoeld, waardoor er gangen ontstaan en de dijk dus stabiliteit verliest. Met speciale meetapparatuur kan exact worden berekend hoe sterk de nieuwe dijk moet worden.

Druk bebouwd

"Het is best een bijzondere methode", legt Herald van Gerner van waterschap Drents Overijsselse Delta uit. "We kunnen hiermee zeer nauwkeurig een dijkontwerp maken. En dat is nodig, want we werken in heel dichtbebouwd gebied. Midden in de stad, en daardoor niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld dijken van de IJssel."

Onderzoek naar 'waterdoorlatendheid' (Foto: RTV Oost)

Overlast

De stadsdijk loopt langs Holtenbroek, waardoor overlast voor de wijk tijdens de werkzaamheden niet te voorkomen is. "Het is nou eenmaal zo. De normen voor dijken in Nederland zijn hoger geworden en daarom pakken we ze aan. Maar we zijn goed voorbereid", zegt Van Gerner.

Het begin van de verbouwing laat overigens nog even op zich wachten. Pas over tweeënhalf jaar gaat de schop in de grond en over vijf jaar moet het project klaar zijn.