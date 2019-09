Bosz verliest basisplaats bij Go Ahead Eagles: "We willen vanuit de nul spelen"

Bosz zag er vorige week niet goed uit bij de twee tegentreffers in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (2-2) en De Gier wil nu wat meer defensieve zekerheid inbouwen: "We kijken hoe we het beste vanuit de nul kunnen spelen. En we kijken ook naar de tegenstander. TOP Oss speelt de laatste weken in een 4-4-2-formatie, dus dat betekent dat ze met twee spitsen voorop spelen. Misschien kiezen we dan wel voor iemand die iets meer een verdediger is dan Gino."

Lieftink inzetbaar

Elmo Lieftink trainde deze week uit voorzorg niet volledig mee met de selectie, maar de middenvelder is naar verwachting wel gewoon inzetbaar in Oss. Dat geldt niet voor verdediger Jeroen Veldmate, die wel op de weg terug is na een achillespeesblessure.

Schoonheidsprijs

Go Ahead Eagles staat op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met zeven punten uit vijf duels. Buiten Deventer werd echter nog geen punt gepakt. En dat moet veranderen, vindt De Gier. "Met name in uitwedstrijden hoef je niet de schoonheidsprijs mee te nemen; je moet zorgen dat je drie punten meeneemt. We hebben een goede klap gehad bij Cambuur (5-0 nederlaag, red.) en Eindhoven (2-1 nederlaag, red.) vonden we allemaal onnodig. Nu wordt het tijd om uit een resultaat te halen."

Live op radio

De wedstrijd in Oss is zaterdagavond vanaf 19.45 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.