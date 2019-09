Expeditie Oost: Wie helpt amateur archeoloog Wim Kok uit Enschede aan tijdelijke expositieruimte?

"Ja, mooi hè? Ik ben er mega trots op wat ik inmiddels heb gevonden. Eigenlijk is het veels te veel want mijn hobbykamer is al bijna te klein voor mijn vondsten", aldus een enthousiaste Kok.

De vondsten van Wim Kok (Foto: Esther Rikken)

Mammoetkies

Het eerste item dat de Enschedeër vond, is een kies van een mammoet. Kok schat dat het fossiel ruim 40.000 jaar oud is. "Deze heb ik gevonden bij het bouwrijp maken van de Josink Es, hier in Enschede."

"Gemiddeld zoek ik drie keer per week en dan een uurtje of drie achter elkaar. En dan voornamelijk op de Lonnekerberg. Momenteel kan ik daar nauwelijks terecht, want op de akker waar ik altijd zoek staat momenteel maïs".

Amateur archeoloog Wim Kok (Foto: Esther Rikken)

Chopping tool

In zijn werkzame leven was Kok timmerman en sinds zijn pensioen is hij zich in archeologie gaan interesseren. "Mijn oudste vondst is deze chopping tool, een slachtwerktuig van 100.000 jaar oud." We kunnen nog uren blijven hangen, want de enthousiaste amateur archeoloog raakt niet uitgepraat.

Hij is trots op zijn collectie en wil deze graag delen met plaatsgenoten. Wie oh wie heeft er plek of ideeën over een mogelijke expositieruimte voor Wim Kok? We horen het graag via expositieoost@rtvoost.nl.

De vondsten van Wim Kok (Foto: Esther Rikken)