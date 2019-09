Voorwaardelijke celstraf geëist tegen bedreigende Almelose tbs'er

De officier van justitie heeft twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 55-jarige tbs'er uit Almelo. De man zou vorig jaar zijn ex en zijn nieuwe vriendin met de dood hebben bedreigd. Ook zou hij met een luchtbuks op een buurman hebben geschoten.

De man had op het moment van de bedreigingen tbs met voorwaarden na een veroordeling in 2015. Bij die relatief lichte vorm van tbs heeft een veroordeelde meer vrijheden dan iemand met dwangverpleging. Zo kan hij in zijn eigen huis wonen en vanuit daar de behandeling ondergaan.

Meteen na zijn aanhouding vorig jaar is de tbs van de man omgezet en sindsdien zit de Almeloër op een gesloten afdeling in een tbs-kliniek.

Psychose

Op het moment van bedreigingen als "ik schiet een kogel door je kop" en "ik snij je aan stukken" zat de 55-jarige in een psychose. Dat beweerde hij bij de rechters in Almelo. De tbs'er heeft een bipolaire stoornis met psychotische trekken, dat constateerden deskundigen afgelopen januari nog in een tbs-rapport.

Getuigen verklaarden bij de politie dat de man vorig jaar liep te raaskallen, in een onverstaanbaar taaltje sprak, maar ook zijn buurvrouw bedreigde om haar vervolgens uit te nodigen voor een kopje koffie. De psychoses zouden zijn begonnen toen de moeder van de 55-jarige begin vorig jaar overleed.

'Geen huisraad vernield'

De 55-jarige gaf toe zijn ex telefonisch te hebben bedreigd, maar kan zich niets herinneren van de bedreigingen van zijn nieuwe vriendin. Dat hij haar huisraad vernielde, ontkende de man. "Het waren mijn spullen. Zij was bij mij ingetrokken en had alleen kleding meegenomen."

Met deze opmerking vond de officier van justitie de vernieling niet bewijsbaar. De advocaat van de man vroeg om vrijspraak of een veroordeling zonder straf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.