Praat mee: Ook mannen moeten minder gaan werken als ze kinderen krijgen

Een slechte zaak volgens opiniemaker Regina Nieuwmeijer, ondernemer en oprichter van Talentgroep Twente. Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen moeten zij betere afspraken maken met hun partner voordat ze aan kinderen beginnen, stelt zij. "De standaard in Nederland, en helemaal in Oost-Nederland, is dat de meeste ouders anderhalfverdieners zijn."



"De man fulltime en de vrouw parttime", vervolgt ze. "Dit is niet bevorderlijk voor de carrièrekansen en positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Nog steeds is het zo dat vrouwen in mijn ogen redelijk, zeg gerust té, naïef omgaan met hun baanperspectief en carrière. Pas als er een kindje aankomt, denkt men na over de parttime/fulltime-verdeling met manlief. Dat is te laat!", aldus Nieuwmeijer.





CPB

Het Centraal Planbureau meldde donderdag dat het inkomen van vrouwen nog steeds sterk daalt na de komst van het eerste kind. Het verlies in inkomen van vrouwen ten opzichte van het inkomen van mannen na het krijgen van kinderen wordt door het CPB aangeduid als de child penalty.



