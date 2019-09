Wereldmuziekkoor Intervocaal uit Enschede maakt kans op bijzondere titel

De verkiezing wordt georganiseerd door stichting Eén Land Eén Samenleving en stichting het Paleis van de Verdraagzaamheid. Beide willen initiatieven die verdraagzaamheid bevorderen voor het voetlicht brengen. Elke provincie heeft één genomineerde en voor Overijssel is dat dus Intervocaal.

Voor dirigente Diet Gerritsen kwam de nominatie als een complete verrassing en nog steeds heeft ze geen enkel idee door wie ze zijn opgegeven. "Maar ik vind ons wel een mooi voorbeeld van hoe je met elkaar om kunt gaan en hoe leuk dat kan zijn", zegt ze.

Kleurrijk repertoire

Bij verschillende culturen en nationaliteiten horen ook verschillende talen. Tijdens de repetities wordt er bijvoorbeeld in het Turks, Spaans, Twents, Georgisch en Afrikaans gezongen. Elk koorlid mag eigen muziek aandragen.

Intervocaal is een afspiegeling van Enschede. Twee derde van de leden is Nederlands en een derde vertegenwoordigt een andere cultuur. "Die verhouding wordt heel bewust in stand gehouden. Anders krijgen we straks een doorsnee koor, maar de kracht is nu juist onze diversiteit", aldus Gerritsen.

Wat vinden de leden?

"Wat ik leuk vind aan Intervocaal is dat we verschillend zijn, maar samen toch plezierig kunnen zingen", vertelt Chrispine Altman uit Indonesië. Urszula Windak uit Polen sluit zich daar bij aan.

"Soms zingen we liederen die iemands oma nog gezongen heeft in zijn of haar land. Als we dat doen, hoort ons publiek dat. Dan ontstaat er zoveel energie tussen mensen en dan zie je de emotie. Dan wil ik het lied van mijn oma nóg mooier zingen."

Ook de Nederlandse leden zijn enthousiast. "Het is echt een warm bad", zegt Dick Schaap. "Het is geen Twents gebeuren, maar je krijgt echt het cultuurgevoel. Dat maakt het koor voor ons ook zo bijzonder."

Stemmen

Stemmen kan tot en met 10 november via deze link. Op 16 november, de UNESCO-dag voor de Verdraagzaamheid, wordt de winnaar bekendgemaakt.