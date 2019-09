Uitslaande brand verwoest pand van Allure Verlichting in Wierden

Bij het pand van Allure Verlichting in Wierden heeft vandaag een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak bij het gebouw aan de Handelsweg. Rond half acht is het sein brand meester gegeven, het pand is compleet verwoest.

Het bedrijf stond rond het einde van de middag volledig in brand. De brand brak uit in de productie- en opslaghal en op dat moment was er niemand in het gebouw aanwezig. Er was sprake van veel rookontwikkeling, de wolken waren in de wijde omgeving te zien. De Handelsweg was afgesloten.

De veiligheidsregio heeft een NL Alert verstuurd naar bewoners van de wijk De Stouwe. Dat houdt in dat hen geadviseerd werd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer zette een drone in om een overzicht te krijgen van de brand en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen sporthal.



Blussen van buitenaf

De brandweer heeft vier blusvoertuigen, een autoladder en hoogwerker ingezet om de brand te bestrijden. Het was voor hen niet meer veilig om in het pand te blussen. Daarom hebben de ploegen zich teruggetrokken en werd de brand van buitenaf bestreden.

Burgemeester Doret Tigchelaar was ter plaatse om haar steun te betuigen. Op straat stonden ook veel mensen te kijken naar de brand, zij werden door de brandweer op afstand gehouden. De brandweer was nog enkele uren bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.