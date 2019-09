Ooievaars De Lutte begonnen aan tocht naar het zuiden

De jonge ooievaars zaten toen nog in het ei. Voor het achtergebleven vrouwtje was het niet te doen de jongen in haar eentje van voldoende voedsel te voorzien. Daarom werden de eieren met een hoogwerker uit het nest gehaald. In de ooievaarsopvang in het Gelderse Herwijnen zijn de eieren vervolgens uitgebroed. De drie jongen werden door Van Andel met de hand grootgebracht.

Ongeveer twee weken geleden zijn de weesooievaars vertrokken, vertelt Van Andel opgetogen. "Er kwam een groep van wel 50 ooievaars aan cirkelen." Zo'n twintig jonge ooievaars uit Herwijnen sloten zich bij deze groep aan, waaronder de drie van De Lutte. "Ik wilde een foto maken", vertelt van Andel. "Maar dat lukte niet door de spanning. Het was zo mooi en bijzonder."



Nog 35 ooievaars

Een groep van zo'n 35 oudere ooievaars is nog in Herwijnen. Ook zij kunnen ieder moment vertrekken, verwacht de gepassioneerde vogelliefhebber. "Je ziet ze nu in grote groepen lopen in pas bewerkte weilanden. Ze zijn op zoek naar voedsel om op kracht te komen voor de reis naar het zuiden."

Ondanks de extreme hitte spreekt Van Andel over een goed jaar voor de ooievaars in ons land. De hitte kwam pas op het moment toen veel jonge dieren al van de nesten af waren. Vorig jaar zorgde de droogte nog voor veel sterfte onder jonge ooievaars. Toen zaten de jonge dieren nog wel op het nest. Doordat de ouders geen voedsel konden vinden, kwamen veel jongen om het leven.