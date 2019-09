Uni stopt met korfballen in Kloosterhaar, vereniging heeft te weinig leden

Uni zet een punt achter het korfballen in Kloosterhaar. Na 75 jaar komt het einde in zicht voor de korfbalvereniging, die leden tekort komt om de club overeind te houden.

De beslissing om de stekker eruit te trekken is deze week genomen op de ledenvergadering en gisteren op de eigen Facebookpagina bekend gemaakt.

"Helaas, na bijna 75 jaar korfbal in Kloosterhaar hebben we als bestuur na veel vergaderen en wikken en wegen moeten besluiten om te stoppen met onze vereniging. Het aantal korfballende leden is niet meer genoeg om Uni rendabel te houden. De beslissing om te stoppen is er niet zomaar gekomen en was dan ook heel moeilijk om te nemen, maar we hebben helaas geen andere keus", aldus de mededeling van het bestuur.

Mogelijk kunnen jeugdleden naadloos overstappen naar 'buurman' korfbalvereniging Kios' 45 in Sibculo. De jeugd van Uni speelt namelijk al in combinatieteams met jeugdkorfballers van Kios'45.

Uni maakt dit seizoen op het veld nog af. Maar per 1 november is het definitief over en sluiten voor Uni en komt er een eind aan driekwart eeuw korfbal in Kloosterhaar.