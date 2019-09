Deventer is vier nieuwe gemeentelijke monumenten rijker

Opvallend daarbij is de honorering van de Maranathakerk met de monumentenstatus. Het pand van de Molukse gemeenschap in de stad, stamt uit 1992 en behoort daarmee samen met het Van Schijndelhuis in Utrecht en het Oudhof effectenkantoor in Amsterdam tot de jongste monumenten in Nederland qua oplevering.

Pareltje

Volgens wethouder Carlo Verhaar is er zelfs niet één monument in Nederland jonger dan de Maranathakerk, een gebouw uit de koker van de bekende architect Aldo van Eyck. "Dit is een pareltje en verdient het om behouden te blijven."

"Het is heel goed dat wij als stad ook oog hebben voor relatief jonge gebouwen die belangrijk zijn voor de geschiedenis van onze stad en grote waarde hebben als ons Deventer cultureel erfgoed", aldus Verhaar.

Naast de Maranathakerk hebben het voormalig hoofdkantoor van Thomassen en Drijver, het voormalig Nederlands Hervormd Wijkcentrum en de voormalige Vrouwenarbeidsschool een plaatsing op de monumentenlijst gekregen.

Bussink wil koekfabriek niet op monumentenlijst

De erfgoedpartijen hadden in hun voorstel tot plaatsing ook het voormalig Pathologisch- anatomisch en Bacteriologisch-serologisch Laboratorium en de koekfabriek van Bussink voorgedragen. Beide verzoeken werden niet gehonoreerd. Bussink wil zelf niet meewerken aan een monumentenstatus uit angst voor beperkingen bij noodzakelijke aanpassingen van het pand. Het Laboratorium heeft in de loop der jaren teveel aan specifieke waarden verloren om nog in aanmerking te kunnen komen als monument.