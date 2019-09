Raalte krijgt minder steun uit Den Haag dan verwacht: een miljoen euro in de komende vier jaar

Elke gemeente krijgt jaarlijks een bedrag van de Rijksoverheid. De hoogte van dat bedrag verschilt per gemeente. Het bedrag wordt vastgesteld op basis van onder meer het aantal inwoners, de oppervlakte en het aantal inwoners met een uitkering.



Ook de WOZ-waarde van gebouwen in een gemeente telt mee: hoe hoger de WOZ-inkomsten van een gemeente, hoe lager de uitkering uit het gemeentefonds. En daar ging het in Raalte mis.



263.000 euro minder per jaar

Het CBS vroeg Raalte om de WOZ-waarden van alle gebouwen te leveren, zodat de bijdrage uit het gemeentefonds vastgesteld kon worden.

Om onduidelijke reden, rekende het CBS in het geval van Raalte met verouderde cijfers. WOZ-waarden waren in dat bestand lager, waardoor Raalte in de voorlopige vaststelling veel meer geld uit Den Haag zou krijgen.



Het voorlopige bedrag werd door Raalte in het huishoudboekje opgenomen. Later concludeerde het CBS dat er een fout was gemaakt. Het bedrag moest omlaag. Raalte krijgt jaarlijks 263.000 euro minder dan aanvankelijk verwacht.



Gevolgen voor begroting nog onbekend

In een brief aan de gemeenteraad laat het College van B&W weten dat de vele duizenden euro’s die Raalte de komende jaren misloopt, in de komende begrotingen en jaarrekeningen verwerkt moeten worden.



Wat dat voor gevolgen dat heeft, is nog niet bekend. In november praat de gemeenteraad over de begroting van 2020.

'Normale gang van zaken'

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het niet bijzonder is dat er met voorlopige cijfers is gerekend. “Dat is een normale gang van zaken. Voor de berekening van de belastingcapaciteit algemene uitkering wordt eerst van voorlopige cijfers uitgegaan. Zodra deze cijfers definitief gemaakt kunnen worden (werkelijke cijfers na afloop van het jaar), vindt een herrekening plaats.”