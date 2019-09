Roy stelt ultimatum aan Broer Rasta en laat zich opereren in Zwitserland

In december 2016 gaat het op de bouwplaats waar Roy werkt vreselijk mis. Roy valt enkele meters naar beneden en breekt zijn rug, 6 ribben en een schouder. Ook heeft hij een klaplong. In het ziekenhuis hoort hij dat hij een incomplete dwarsleasie heeft opgelopen. Van zijn onderbuik tot aan zijn tenen heeft hij geen gevoel meer.

Peperdure operatie

Roy accepteert zijn lot, maar het verlangen om ooit weer recht op te kunnen staan is groot. Hij hoort van een operatie in Zwitserland en komt in contact met een landgenoot die daar is geopereerd. Het vooruitzicht om weer op twee benen te kunnen staan geeft hem extra energie. Via een crowdfundactie zamelt hij geld in voor de peperdure operatie van 85.000 euro.

Behalve op zijn eigen inzamelingssite zet Roy zijn verhaal ook op Dream or Donate van Robert-Jan Mastenbroek alias Broer Rasta. Voor de zomervakantie is er voldoende geld bijeen gebracht voor de ingreep in Zwitserland. "Ik stop er uiteraard zelf geld in. Op mijn eigen website staat zo'n 70.000 euro en bij Dream or Donate iets meer dan 20.000 euro."

Uitbetalen lukt niet

Als de Nijverdaller het geld van de inmiddels omstreden crowdfundwebsite wil laten uitbetalen, komt hij erachter dat de site niet bereikbaar is. Een storing denkt hij. Maar als de site een dag later nog steeds niet werkt en contact niet mogelijk is, meldt hij het bij de politie en de Fraudehelpdesk.

Hij heeft spullen verkocht en geld overgemaakt. Nu is het mijn beurt Roy Scholten

Inmiddels heeft Roy Scholten een aantal keren contact gehad met Broer Rasta. "Ik ga ervan uit dat ik het geld krijg", klinkt het vol vertrouwen. "Hij heeft spullen verkocht op Marktplaats en geld overgemaakt aan een advocaat. Nu is het mijn beurt." Zijn laatste bericht aan Broer Rasta bestond uit een ultimatum aan diens adres. "Ik geef hem nog twee weken. Dan wil echt mijn geld hebben. Gebeurt dat niet, dan schakel ook in een advocaat in."

LION-operatie

Maar eerst is er die belangrijke reis naar Zwitserland. Zijn vrouw en enkele familieleden gaan mee. Zondag vertrekken ze, maandag wordt Roy geopereerd door de Zwitserse chirurg Marc Possover. Hij ondergaat een zogeheten LION-operatie. Tijdens de operatie wordt er een pacemaker in Roy zijn buik geplaatst. Hier zitten draadjes aan die continu stroom afgeven aan zijn zenuwen. Daardoor ontstaan prikkels in zijn benen waardoor er weer spiermassa ontwikkeld wordt en hij een normale doorbloeding krijgt.

Roy kijkt uit naar de operatie en verwacht er veel van. "Na de operatie leer ik weer staan. Waarschijnlijk kan ik uiteindelijk kleine stukjes lopen met hulp van krukken. Volgens Possover ben ik een ideale kandidaat."