Man (21) die vrouwen aanrandde in trein naar Enschede ontoerekeningsvatbaar

Man (21) die vrouwen in trein aanrandde is ontoerekeningsvatbaar (Foto: RTV Oost)

Een 21-jarige man die afgelopen maart meerdere vrouwen aanrandde in een trein tussen Nijverdal en Enschede is volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie eist daarom een verplichte opname in een psychiatrische kliniek voor de duur van 1 jaar.

Dat bleek vandaag in de rechtbank in Almelo. Gedragsdeskundigen die de man onderzochten concludeerden dat de man in een psychose verkeerde en stemmen hoorde in zijn hoofd. Van de aanrandingen kan hij zich dan ook niet veel meer herinneren.

"Ik was een beetje in de war", zei de oorspronkelijk uit Somalië afkomstige 21-jarige voor de rechtbank in Almelo.

Beter

Inmiddels gaat het beter met de man, medicatie onderdrukt de stemmen in zijn hoofd grotendeels. Hij wil het liefst zo snel mogelijk terug naar de instelling voor begeleid wonen waar hij tot maart verbleef.

Of hij ook terug kan, is nog maar de vraag. De man betastte namelijk in dezelfde periode dat hij de aanrandingen pleegde in de trein ook een medewerkster van de instelling.

Emotioneel

Voor de slachtoffers van de 21-jarige was het een emotionele ontmoeting in rechtbank. "Ik ben heel erg geschrokken wat hij heeft gedaan", zei één van hen tegen de Almelose rechters. "Het kost me nog steeds moeite om erover te praten zonder emotioneel te worden."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.