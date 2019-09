Jesper Drost half jaar uit de roulatie door knieoperatie

Drost had al vanaf het begin van het seizoen last van zijn knie. De pijn verdween nooit volledig en daarom is nu gekozen om te opereren. Hij kwam dit seizoen dan ook nog geen minuut in actie in de eredivisie. “Zijn knie is al vanaf het begin van het seizoen een probleem”, vertelt Heracles trainer Frank Wormuth. “We hebben samen besloten dat een operatie het beste is. Hij zal ongeveer een half jaar uit de roulatie zijn. Dat is jammer, maar we moeten ook aan zijn gezondheid denken.”

