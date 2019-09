Het ontstaan van nieuwe wezens uit decennia-oude fotoboeken

Heel Overijssel

Ik kwam bij Jehudi van Dijk doordat Linda Westera zo benieuwd was hoe het met hem ging en hoe hij zijn creatieve keuzes maakte. Want in de ‘zomaar’ ontstane maandelijkse serie ‘Kunstenaar ontmoet Kunstenaar’ bemoei ik me in eerste instantie nergens mee. De kunstenaar bij wie we de laatste keer op bezoek waren heeft totale vrijheid om iemand te bedenken bij wie hij of zij graag op bezoek zou willen. Ik heb wel één kleine spelregel ingebracht: niet iemand in de zelfde stad/periferie. We willen tenslotte heel Overijssel door!



Kunstenaar ontmoet Kunstenaar

Het begon allemaal bij Eric Schutte en Sonna Krom, zij deden mee aan wat uitzendingen rondom de provinciale statenverkiezingen begin dit jaar. Sonna vond het te gek om ook eens andere collega’s aan het werk te zien, dat overkwam haar namelijk niet zo vaak. Ze sprak ook ineens over heel andere onderwerpen. Keuze van verf, kwast of waarom hij of zij nou precies dié keuze maakte… Al pratende bedachten we toen dit concept. ‘Kunstenaar ontmoet Kunstenaar’.

Ik moest toevallig toch Eric zijn schilderij met zijn hedendaagse Minerva en Uil terugbrengen (hoe profetisch was Eric, zij het vanuit een heel andere gedachte dan Thierry Baudet enkele weken later zou uitleggen). En het leek Eric geweldig om Sonna’s atelier te bezoeken. Een keten van ontmoetingen was geboren.







Tekening van Jehudi2 (Foto: RTV Oost)



De kringloop En zo kwam het dat ik bij Jehudi van Dijk terechtkwam. Via Eric Schutte, Sonna Krom, Martin-Jan van Santen en Linda Westera. Jehudi tekent graag. Maar hij stelt ook samen. En hij is een groot fan van de kringloopwinkel. Het borrelt en het bruist in zijn hoofd als hij daar rondloopt. Waarom geen nieuwe dingen maken van iets dat al bestaat en toch ligt te wachten op een nieuw leven? Zo is het dat Jehudi nieuwe wezens tekent met foto’s uit prachtige decennia-oude fotoboeken.







Harco Rutgers met zijn afvoerputje (Foto: RTV Oost)





Het afvoerputje van...

Een befaamd AFVOERPUTJE –een historisch singeltjeskoffertje met een wonderlijk mooi afvoerplugje– zou diezelfde middag nog een nieuwe eigenaar krijgen. Esc. Rec. Platenlabelaar en bedenker van het populaire en allerkleinste atelierpodium De Perifeer in Deventer: Harco Rutgers…



