Duitsers nemen de IJssel over tijdens vis-evenement Tock-Fiction

Het was vroeg vanochtend op camping De Stuurmanskolk in Welsum, net aan de andere kant van de IJssel vanuit Olst gezien. Een aantal vissers verblijft daar dit weekend. Overdag vissen, 's avonds een feestje met een biertje en sterke verhalen.

"Ik hou van Nederland"

"Ik hou van Nederland", zegt één van de deelnemers. "Ik ga elk weekend naar Nederland omdat je hier mooi en rustig kunt vissen. De regels zijn anders en de vispas is niet duur."

Vooral het verbod op het teruggooien van de vis na de vangst is voor veel Duitsers reden om de grens over te gaan en naar Nederland te komen. In eigen land moet de gevangen vis namelijk doodgemaakt worden.

Prijzen

De IJssel is tussen Zwolle en Zutphen voor de gelegenheid in drie zones verdeeld, met in elke zone zo'n zestig vissers. Het evenement is vrijdag begonnen en ook morgenochtend wordt nog gevist. "Daarna is er een prijsuitreiking, voor diegene die de meeste vissen heeft gevangen. Maar, ook mensen die helemaal niets hebben gevangen krijgen een prijs."

Duitsland-Nederland

Waar Nederlanders en Duitsers bij elkaar zijn, gaat het natuurlijk ook over voetbal. En dus was verslaggever Bart Kieft niet te beroerd om nog even te beginnen over de overwinning van Oranje op de Duitsers:

Bart Kieft begint toch even over Duitsland-Nederland