Inwoners Enschede krijgen vrijheid in keuze afvalinzameling

Enschede wil de inwoners meer vrijheid geven in de keuze waarop hun afval wordt ingezameld. Bewoners van laagbouw mogen zelf kiezen welke afvalcontainers ze wel of niet willen hebben. Flatbewoners krijgen de mogelijkheid om groente- fruit- en etensresten te scheiden van het restafval.

Dat zijn de belangrijkste veranderingen in het nieuwe voorstel voor het scheiden en inzamelen van huishoudelijk afval in Enschede. De nieuwe maatregelen gaan per 1 januari 2021 in, als de gemeenteraad eind deze maand akkoord gaat.

Doel van het bewuster scheiden van afval is dat inwoners van Enschede in 2030 nog slechts 50 kilo restafval per jaar produceren.De hoeveelheid restafval is in Enschede in twee jaar tijd met 40 procent verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar.

Geen etensresten in gezamenlijke afvalcontainer

Een opvallende stap daarbij is het vermijden van groente-, fruit- en etensresten (GFE) in het restafval. Flatbewoners die gewend zijn om alles in de gezamenlijke ondergrondse afvalcontainers te deponeren, krijgen de mogelijkheid om GFE gescheiden aan te bieden. Een proef met de inzameling van GFE bij hoogbouw in Enschede-Zuid verliep positief.

Wethouder Jurgen van Houdt: "Veel mensen zijn blij dat voedselresten direct vanuit de keuken kunnen worden weggebracht, zodat stankoverlast wordt voorkomen. Met de invoering van deze maatregel hebben alle inwoners van Enschede – of ze nu hoog of laag wonen – dezelfde mogelijkheden om optimaal afval te scheiden."

Vier containers voor alle afval

Bewoners van laagbouwwoningen kunnen per 1 januari 2021 kiezen welke containers (140 of 240 liter) ze wel of niet aan huis willen hebben. De plastic zakken om verpakkingenafval in te doen worden vervangen door een container. Laagbouwbewoners kunnen straks kiezen uit vier containers: verpakkingen, gft, papier en restafval. Wie de ruimte heeft kan voor alle vier containers kiezen. Maar één, twee of drie containers is ook mogelijk.

Verpakkingen, restafval en papier kunnen dan in plaats daarvan altijd worden weggebracht naar ondergrondse containers in de buurt of wijk.

Inzameling afval een keer per maand

Enschede wil de inzamelfrequentie van het afval terugbrengen naar een keer per vier weken. Alleen de inzameling van groente, tuin en fruitafval blijft om de week gebeuren.

De keuzevrijheid in het aanbieden van afval leidt tot besparing van de kosten: het vaste deel van de afvalstoffenheffing gaat in 2021 omlaag. Bewoners kunnen verder besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing, door goed afval te scheiden en minder vaak restafval aan te bieden.

Geen illegaal afval op straat

In 2017 had de gemeente al een aantal maatregelen ingevoerd om het dumpen van illegaal afval op straat te voorkomen. Ieder huishouden mag 75 kilo grof huishoudelijk afval gratis wegbrengen naar afvalpunten. Het voorrijtarief voor huishoudelijk afval dat bij de mensen thuis opgehaald moet worden is verlaagd van 45 naar 20 euro per keer en alle huishoudens hebben toegang tot ondergrondse wijkcontainers voor restafval. Deze maatregelen werken en worden dus gehandhaafd.