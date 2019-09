VVD: extra aandacht voor corso's en carnavalsoptochten in cultuurbeleid Overijssel

De grote Twentse carnavalsoptocht en het bloemencorso in de Kop van Overijssel; twee culturele evenementen in de provincie Overijssel waarvoor in het cultuurbeleid van de provincie best wat meer aandacht mag worden besteed. Eigenlijk geldt dat voor veel meer evenementen in Overijssel die zijn te vangen onder de noemer 'volkscultuur'. Provincie Overijssel mag daar best extra geld voor vrijmaken, vindt de VVD.

De oproep van de partij komt aan de vooravond van een bijeenkomst in Provinciale Staten over het cultuurbeleid vanaf 2021. Dit sluit ook naadloos aan bij wat inwoners van Overijssel vorig jaar in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen al duidelijk aangaven. Streekgebonden evenementen, zoals bloemencorso's en en carnavalsoptochten, moeten meer ondersteuning krijgen.

Overijssel mooier maken

"We willen dat de provincie bijdraagt aan initiatieven die Overijssel nog mooier maken. Dit maakt Overijssel niet alleen aantrekkelijk voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten", zegt Statenlid Dinand Leferink.

"Met name het immateriële erfgoed waartoe de volkscultuur behoort, vervult een belangrijke rol bij de inwoners van onze provincie. Zij zijn trots op hun dorp, stad of regio en de daarmee verbonden tradities."

Een deel van het geld dat beschikbaar is in de begroting mag van de VVD dus naar volkscultuur. Over exacte bedragen laat Leferink zich niet uit. Maar geld hoeft wat Leferink betreft niet alleen uit Overijssel te komen. Dat kan ook uit Den Haag komen.

Schutterijen

Een andere vraag is of het ook echt nodig is. De grote Twentse carnavalsoptocht, bloemencorso's en zomerfeesten kunnen zichzelf toch bedruipen? Leferink: "Over het algemeen wel, maar er zullen ook organisaties zijn die wel geld nodig hebben. Als voorbeeld noemt Leferink schutterijen die geld nodig hebben voor nieuwe kostuums. "Die zijn duur. Daar kunnen wij best bij helpen."

Wat voorop moet staan is het belang van dat soort laagdrempelige cultuurevenementen. "Mensen moeten hun hoofd leeg kunnen maken."



Lijst

Overijssel heeft een lijst met beeldbepalende evenementen zoals de Triathlon in Holten, het Bevrijdingsfestival Overijssel en de FBK Games. Wat Leferink betreft komt er nog zo'n lijst, maar dan met beeldbepalende evenementen uit de volkscultuur.