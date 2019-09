Vier jaar cel geëist tegen man uit Geesteren die agenten omver reed

Tegen de man is, onder meer wegens een poging tot moord en doodslag op politiemensen een celstraf van vier jaar geëist. Ook zal de man na het uitzitten van zijn straf zes jaar lang geen motorvoertuig mogen besturen. Opvallend is dat de man twee weken voor de achtervolging nog veroordeeld werd voor het rijden zonder rijbewijs.

Het begon op 26 december 2018 met alcoholcontrole tussen Borne en Zenderen. Politiemensen zagen dat een automobilist de controle probeerde te ontwijken door te keren en de andere kant op te rijden. Twee motoragenten gingen achter de kerende auto aan en vertelden de bestuurder dat hij mee moest naar de controle om alsnog te blazen.

Motoren omver gereden

Als de bestuurder van de auto op de rotonde in Zenderen een andere kant op gaat, zetten de agenten hem opnieuw aan de kant en proberen ze de autosleutel te pakken. Dat lukt niet, de bestuurder maakt slaande bewegingen, rijdt een van de motoren omver en gaat er met hoge snelheid vandoor.

Op de weg naar Albergen maakt de auto plots met gierende banden een noodstop, waardoor een van de agenten met zijn motor er bovenop knalt. De bestuurder geeft weer gas en gaat er opnieuw vandoor. Inmiddels voelen de motoragenten zich al zo bedreigd dat ze met hun dienstwapens hebben geschoten op de vluchtende auto.

Bestuurder spoorloos

Bij de aanrijding is een van de motoren vernield en wordt de achtervolging door één agent voortgezet. Als de bestuurder even later opnieuw achteruit inrijdt op deze motor, raakt die ook onbruikbaar en verdwijnt de vluchtende auto uit zicht. De auto wordt later in de kreukels aangetroffen tegen een boom en van de bestuurder is geen spoor.

De 27-jarige komt uiteindelijk in beeld als degene die de auto zou hebben gereden en wordt op 7 januari dit jaar aangehouden. Vanaf het moment dat de man voor het eerst verhoord wordt tot op de dag van de rechtszaak ontkent hij in de auto te hebben gereden. Volgens de man was hij op de avond van de achtervolging op bezoek geweest bij zijn ex en hun kind, de vrouw had hem thuis opgehaald. De rechter gelooft het verhaal echter niet.

Impact

De impact van het maniakale gedrag op de getroffen motoragenten is nog steeds voelbaar, zo werd duidelijk tijdens de zitting. Een van de motoragenten vertelde dat de zaak hem zo had aangegrepen, dat hij bijna zijn baan had opgezegd.

Inmiddels is duidelijk dat hij een posttraumatisch stresssyndroom heeft. Gesprekken met collega's hadden hem op andere gedachten gebracht. De agent die door de vluchtende auto was aangereden heeft nog steeds last van pijn. De twee willen een schadevergoeding van de 27-jarige van 1.250 en 2.000 euro.

Proces

De advocaat van de verdachte vraagt zich af of zijn cliënt wel een eerlijk proces krijgt. Hij vindt het raar dat het onderzoek naar de zaak door hetzelfde corps is gedaan waar ook de aangereden politiemensen bij werken. Ook vindt hij het vreemd dat de zaak opgepakt is door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en de rechtbank in Almelo de zaak behandelt. Hij heeft ook vraagtekens bij de gang van zaken in het voortraject, zo werden de meeste verzoeken om nader onderzoek die hij deed afgewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.