PEC Zwolle Vrouwen verliest ook van Ajax en wacht nog altijd op eerste punten

PEC Zwolle Vrouwen staat ook na drie wedstrijden nog altijd op de hatelijke nul. In eigen huis startte de ploeg van trainer Joran Pot uitstekend en kwam het zelfs op een 1-0 voorsprong tegen Ajax Vrouwen, maar de Amsterdammers bleken uiteindelijk toch te sterk: 2-4.

Ondanks dat PEC Zwolle vanaf minuut één onder druk werd gezet van Ajax, opende het wel de score in eigen huis. Dominique Bruinenberg zag Ajax-keepster ver voor haar doel staan en probeerde het van enorme afstand. En met succes. Lang kon PEC Zwolle niet genieten van de voorsprong, want halverwege de eerste helft had Ajax de leiding alweer overgenomen door treffers van Marjolein van den Bighelaar en Ellen Jansen, oud-spits van FC Twente en afkomstig uit Markelo.

Gelopen race

PEC Zwolle rechtte haar rug en maakte nog voor de theepauze de aansluitingstreffer via Rebecca Doejaaren. Drie minuten voor de rust kon Iina Salmi echter alleen op Nienke Olthof af, waarna ze vakkundig afrondde en de 2-3 op het scorebord zette. Daarna was het een gelopen race voor PEC Zwolle. Het slotakkoord was voor Vanity Lewerissa, die het enige doelpunt van de tweede helft voor haar rekening nam.

FC Twente Vrouwen

Vanwege de Europese verplichtingen in de Champions League kwam FC Twente Vrouwen vandaag niet in actie. De Enschedeërs nemen het komende zondag in eigen huis op tegen PSV.

