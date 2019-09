NVWA tikt organisatie Dicky Woodstock op de vingers over Zwientie Tikken

De organisatie van het festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold heeft waarschuwingen ontvangen over de gang van zaken rondom het Zwientie Tikken. Op 3 augustus vond het evenement plaats en daarbij is niet alles volgens de regels gegaan, zo constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat de NVWA onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de varkens en het transport van de dieren van en naar het evenemententerrein. Daarbij constateerde de NVWA drie overtredingen, waarvan er twee met een schriftelijke waarschuwing worden afgedaan.

Van de derde overtreding - het verwijderen van oormerken - wordt een rapport opgemaakt, wat kan leiden tot een boete. Verder is de organisatie erop gewezen dat bij een volgende gelegenheid zij zaken op orde moeten hebben.

Traditie

De geconstateerde overtredingen zijn voor Schouten vooralsnog geen reden om het Zwientie Tikken voortaan te verbieden. "Zwientie Tikken is een traditie en tradities zijn iets van de maatschappij", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op vragen die de Partij voor de Dieren onlangs stelde.

In aanloop naar het Zwientie Tikken in Steenwijkerwold vroegen verschillende dierenwelzijnsorganisaties om de wedstrijd af te gelasten. Zover kwam het niet. Maar ook na afloop bleef de wedstrijd voer voor discussie.

'Treiteren van varkens'

Zo wilde de Partij voor de Dieren ook van minister Schouten weten of zij 'het treiteren van varkens ter vermaak van de mens' verantwoord vindt. Daarop reageert Schouten: "Zolang er aan wet- en regelgeving is voldaan, is het niet aan mij om hier verder een uitspraak over te doen."

De minister meldt verder dat de varkens na het Zwientie Tikken zijn overgebracht naar een varkenshouderij met een RE-status. Een hobbyhouder in de nabije omgeving van de evenementenlocatie. Zo'n RE-status houdt in dat het een bedrijf is waar niet meer dan vijf varkens met hun biggen aanwezig mogen zijn. Ze zijn naar dit adres gegaan om daar nog een paar weken te verblijven voordat ze naar het slachthuis zijn gegaan.

De organisatie van Dicky Woodstock was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.