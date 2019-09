Deelname Forum voor Democratie aan gemeenteraadsverkiezingen geen uitgemaakte zaak

Het staat niet vast dat Forum voor Democratie in 2022 mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Overijssel. Dit is afhankelijk van het succes van de partij van Thierry Baudet bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen en het vinden van geschikte kandidaten.

Dit zei voorzitter Johan Almekinders van de provinciale statenfractie van Forum voor Democratie in het programma Groot Onderhoud. Op 4 oktober is er in Lonneker een ledenbijeenkomst waar veel vragen worden verwacht vanuit de achterban over dit onderwerp. Lokaal is Forum voor Democratie momenteel alleen vertegenwoordigd in de Amsterdamse gemeenteraad.

'Goede mensen nodig'

"We hebben nog geen goed antwoord. We willen afwachten hoe de Tweede Kamerverkiezingen verlopen en hebben ook goede mensen nodig. Ik doe liever niet mee als we geen goede mensen hebben, ook al hadden we de grootste kunnen zijn. We willen voorkomen dat een fractie splitst of dat er ander interne gedoe is", zegt Almekinders.

Forum is bezig met het optuigen van een provincieteam, dat moet helpen om de partij te voorzien van een goed kader. Almekinders is continu bezig met het voeren van gesprekken met kandidaten die zich willen inzetten voor de partij.

Bij de verkiezingen voor provinciale staten veroverde de partij in maart zes zetels, en werd daarmee de op één na grootste partij in Overijssel. FvD dacht en hoopte mee te kunnen reageren maar dat ging op het laatste moment niet door vanwege intern verzet bij beoogd coalitiepartner PvdA.

De uitzending van Groot Onderhoud is hier terug te luisteren.