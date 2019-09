Nieuwe zoektocht naar vermiste Loes levert niets op: "Voorlopig de laatste keer"

Bijna een jaar geleden liep Loes Veenendaal (73) weg van de psychiatrische afdeling van het MST in Enschede en sindsdien is niets meer van haar vernomen.

Er werd vandaag gezocht in het buitengebied van Enschede-Zuid, Nederlands Duitse grensgebied, omgeving Buurse, Buurserbeek, Buurserzand en in Enschede aan de Wethouder Beversstraat in een park.

Er werd gezocht met burgers, een speciale organisatie met honden en er werden drones ingezet. "We zijn afhankelijk van tips die binnenkomen. We hebben nu geen nieuwe aanwijzingen voor concrete plekken meer, dus dit was voorlopig de laatste zoektocht. We gaan nu met de politie kijken wat we nog kunnen doen."

