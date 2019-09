Kroeze Interieurbouw in Oldenzaal probeert de draad weer op te pakken na grote brand

"Al het hout en plaatmateriaal kunnen we weggooien. Niemand wil meubilair met een rookgeur kopen." De brand bij Kroeze Interieurbouw in Oldenzaal, van donderdag- op vrijdagnacht, heeft flinke schade veroorzaakt. "We zijn nu met het voltallige personeel aan het opruimen", zegt directeur Paul Kroeze.

Kroeze Interieurbouw maakt houten horecameubelen voor binnen- en buitenland. Aan het begin van vrijdagnacht zag een medewerker van een beveiligingsbedrijf dat de vlammen uit het dak van het pand sloegen. "Ondertussen hadden de brandmelders het ook al doorgegeven, een paar minuten later waren de verschillende korpsen al ter plaatse", zegt Kroeze.

Machteloos

Hij lag zelf net in bed toen het gebeurde. "Ik ben meteen samen met mijn vrouw naar het bedrijf gegaan. Ook de kinderen met aanhang waren er al snel. En dan sta je machteloos te kijken. We konden niks doen, mochten niet naar binnen in verband met rook en gasontwikkeling. Je denkt meteen: hoe kan ik zo snel mogelijk mijn klanten weer bedienen?"

De brand heeft gewoed in de spuiterij en de expeditieruimte. "Ik heb nog geen idee van de omvang van de schade. Het gaat om materiële schade, bedrijfsschade, gevolgschade. De experts zijn geweest, van de verzekering, van onszelf. We hebben inmiddels een aannemer ingeschakeld om noodwanden te plaatsen."

Bruikbaar

Ondertussen moet alles weggehaald worden uit de ruimtes waar sprake is van rook-, water- of andere schade. "Materiaal, gereedschap, machines. We hebben verderop een ruimte gehuurd waar we alles naartoe brengen. Dan gaan we bekijken wat nog bruikbaar is. Maar al het hout en alle plaatmateriaal kan gewoon meteen weg." En het pand moet helemaal schoongemaakt worden, voordat de productie weer opgestart kan worden.

Zorgen zijn er bij Kroeze ook over de staat van het dak. Daar is veel schade aangericht door de brand. "En we hadden sinds een jaar zonnepanelen op het dak liggen. De helft daarvan kan in de prullenbak. Maar we moeten eerst afwachten of we het kunnen repareren, of dat er een nieuw dak op moet."

Wanneer Kroeze de productie weer kan starten? "Ik hoop over twee weken, maar ik denk een week of drie."