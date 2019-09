Houtzager, Greve en Schuttert in selectie Nations Cup Final

Houtzager zat met Sterrehof’s Calimero in het team dat in 2017 de wedstrijd won. De nummer 8 van het EK vorige maand in Rotterdam is het hele seizoen al in vorm. Dat geldt ook voor Van der Vleuten en Dana Blue, die de Grote Prijzen van Geesteren en Valkenswaard wonnen. Schuttert maakte met Lyonel D op het EK deel uit van TeamNL en drong door tot de individuele finale.



Bles was reserve op het EK en is nu voor het team opgeroepen. Greve heeft met de merrie Zypria S dit jaar de meeste Nations Cup-wedstrijden gereden voor Oranje. De Nederlandse springruiters, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio, hadden zich niet gekwalificeerd maar kregen alsnog een uitnodiging, omdat de regio Azië/Australië geen team kon afvaardigen naar Barcelona.

