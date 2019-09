HHC Hardenberg maakt in eigen huis gehakt van Spakenburg

In een vermakelijk duel wist HHC door een ijzersterke tweede helft de wedstrijd eenvoudig naar zich toe te trekken. In de eerste helft had Junte de thuisploeg al op voorsprong gebracht en tien minuten na rust werd de score verdubbeld door Hemmink. Het leed werd voor Spakenburg nog erger toen doelman Ter Wielen opzichtig in de fout ging, waardoor invaller Etten kon profiteren: 3-0.

Doelpuntenfestijn

Direct daarna konden de bezoekers van trainer John de Wolf iets terug doen via Castien, die geen fout maakte van elf meter: 3-1. Toch liet HHC zich niet van de wijs brengen, want twintig minuten voor tijd kopte Fatima de 4-1 tegen de touwen. Het werd in het vervolg nog veel mooier voor de formatie van Gert Jan Karsten want Hemmink zorgde voor de 5-1 en even later kwam het tegen tien man te spelen toen Castien namens de bezoekers rood kreeg. Etten bracht uiteindelijk nog de 6-1 eindstand op het bord.

