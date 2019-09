Hoofdklasse: Eerste zege SC Genemuiden, Berkum lijdt thuisnederlaag

In de hoofdklasse stond zaterdagmiddag de derde speelronde op de rol. Berkum, dat nog de volle buit had na twee wedstrijden, ging in eigen huis onderuit tegen Urk.

In Zwolle was het duel redelijk in evenwicht en kregen beide ploegen in de eerste helft kansen op de openingstreffer. Desondanks was het halverwege 0-0. Na rust kwamen de bezoekers uit Flevoland sterk uit de kleedkamer en dat leverde kansen op. Berkum-doelman Veurink moest uiteindelijk capituleren op een inzet van Schrijver. De thuisploeg kreeg in de slotfase de uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen, maar dat gebeurde niet en daardoor gingen de punten mee naar Urk.

DETO verliest ook derde duel

DETO Twenterand ging vanmiddag ook in zijn derde wedstrijd onderuit. RKAV Volendam was in Vriezenveen een maatje te groot: 1-4. De bezoekers schoten uit de startblokken want na veertig seconden zette Giele zijn ploeg op voorsprong. Bij rust was het al 0-3 voor Volendam door treffers van Springer en Plat. Een kwartier voor het einde zorgde Springer voor de 0-4. De eretreffer van DETO kwam op naam van Aman.



Eerste zege Genemuiden

Na een nederlaag en een gelijkspel wist SC Genemuiden zaterdag de eerste zege van het seizoen te boeken. In eigen huis werd Eemdijk met 2-0 aan de kant gezet. Beide treffers vielen na rust. Baicadila brak na ruim een uur de ban voor de ploeg van trainer René van der Weij en dankzij een doelpunt van Kavak werd de zege over de streep getrokken.

