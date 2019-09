Sanne en Lieke Wevers uit Oldenzaal opgenomen in WK-selectie

Vijf van de zes turnsters komen uiteindelijk in actie tijdens de wereldtitelstrijd in het Duitse Stuttgart. Welke vijf turnsters dat zijn maakt Wiersma na de podiumtraining bekend.

Sanne

De 27-jarige Sanne Wevers maakte zaterdag bij de interland in Heerenveen haar rentree na lange afwezigheid. De turnster stond maanden aan de kant met klachten aan haar rechterheup en -been. Wevers sloeg onder meer de EK over. Ze hoopte door rust te nemen volledig te kunnen herstellen voor de WK. Bij haar rentree in Heerenveen kwam Wevers zoals gebruikelijk alleen op de onderdelen balk (13,333) en brug (13,500) uit. De olympisch kampioene overtuigde Wiersma dat ze mee moet naar Stuttgart.

Niet makkelijk

Wiersma gaf na de twee WK-kwalificaties aan dat het niet makkelijk was om de definitieve ploeg samen te stellen. "Alle acht de turnsters uit het WK-traject hebben het waanzinnig gedaan. Daardoor is het een lastige keuze geweest. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de gekozen ploeg onze doelstelling, plaatsing voor de Olympische Spelen met een team, gaan halen,” aldus Wiersma.

5-4-3 format

Tijdens het WK geldt een zogenaamd 5-4-3 format, wat betekent dat per toestel vier turnsters in actie komen waarvan de beste drie scores tellen. De Nederlandse damesploeg vertrekt op vrijdag 27 september richting Stuttgart. De wereldkampioenschappen vinden van 4 tot 13 oktober plaats. Tijdens het toernooi komen de Nederlandse turnsters in actie op de tweede kwalificatiedag (5 oktober). Ze turnen dan in de achtste subdivisie die start om 11:00 uur. De ploeg van bondscoach Wiersma start op het onderdeel balk.