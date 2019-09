Uitgerekend Van der Venne schiet Go Ahead Eagles in 'zijn' Oss naar eerste uitzege

Na een dramatische eerste helft waarin Go Ahead Eagles op een 1-0 achterstand kwam door een knullige eigen goal van doelman Hobie Verhulst, probeerde Jack de Gier het tij na de rust te keren met het inbrengen van Alexander Bannink en Maecky Ngombo, die zijn debuut maakte. En met succes. Go Ahead Eagles speelde een stuk offensiever dan voor de theepauze en voerde de druk richting het doel van TOP Oss flink op.

Ossenaar doet het voor Eagles

Dat betaalde zich na een ruim uur voetbal uit in de vorm van doelpunten. Het was uitgerekend Van der Venne die zijn team terug in de wedstrijd schoot. In het stadion van zijn oude club verschalkte de geboren en getogen Ossenaar zijn voormalig ploeggenoot Ronald Koeman: 1-1. Go Ahead Eagles rook bloed en nam even later zelfs de leiding, toen Van der Venne wederom het net liet bollen en zijn ex-werkgever andermaal pijn deed.

Verhulst

Elmo Lieftink had even later de 1-3 op zijn schoen, maar van dichtbij verzuimde hij een derde Deventer treffer te produceren. Met nog een kwartier op de klok was de wedstrijd dan eindelijk opengebroken. TOP Oss moest de verdedigende stellingen verlaten, waardoor het duel in de slotfase op en neer golfde. Een minuut voor het einde leek de thuisploeg alsnog op 2-2 te komen, maar met een katachtige reflex en behulp van de paal stelde Verhulst de drie punten veilig.

TOP Oss - Go Ahead Eagles 1-2

1-0 Verhulst (23/e.d.)

1-1 Van der Venne (63)

1-2 Van der Venne (66)

Arbiter: Ruperti

Geel: Piqué

Top Oss: Koeman, Opdam, Piqué, Fleuren, Bourdouxhe (Celik/79); O. Rommens, Kaak, Hutten (Stroo/68); P. Rommens, Peters (Langedijk/68), Büttner

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Bliek, Abdat (Bannink/46); Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil (Brito/73), Rabillard (Ngombo/46), Berden

