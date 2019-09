Volleyballers Oranje winnen ook tweede groepswedstrijd op EK

De Nederlandse volleyballers hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK gewonnen. In Rotterdam werd er in drie sets afgerekend met Oekraïne: 28-26, 29-27, 25-21.

Zowel Nederland als Oekraïne won vrijdagavond het eerste duel in de groepsfase. Nederland was met 3-0 te sterk voor Montenegro en Oekraïne zegevierde met 3-1 over Tsjechië. Oranje kreeg in de eerste set bij 24-23 het eerste setpoint, maar liet deze onbenut. Daarna kreeg Oekraïne tweemaal de kans om de eerste set binnen te slepen, maar ook zij verzuimden hierin, waarna Oranje keihard toesloeg.

In de tweede set waren beide ploegen opnieuw aan elkaar gewaagd, maar was het wederom Nederland dat de set greep nadat Oekraïne een setpoint verspeelde. In de derde set verging het Nederland, met Almeloër Thijs ter Horst en Wouter ter Maat uit Rijssen in de gelederen, eenvoudiger en was het gat iets groter dan in de voorgaande sets.

Nederland speelt zondag in Rotterdam tegen wereldkampioen Polen.