Van der Venne nuchter na bijzondere avond bij TOP Oss: "Een goal is een goal"

Richard van der Venne is dolgelukkig met zijn twee treffers voor Go Ahead Eagles tegen zijn oude club TOP Oss. In het Frans Heesenstadion was de middenvelder verantwoordelijk voor de volledige productie uit Deventer en stelde hij hoogstpersoonlijk de eerste uitzege van het seizoen veilig: 1-2.

En daar zag het er in de rust nog niet naar uit, toen Go Ahead Eagles tegen een 1-0 achterstand aankeek. "We hebben er de tweede helft hartstikke hard voor gewerkt. Gelukkig kwamen we goed uit de kleedkamer. Wat dat betreft ben ik wel gelukkig", verhaalt Van der Venne na afloop.

Nuchter

"Die twee goals waren hartstikke belangrijk. Daar kan ik nu even van genieten, maar we moeten snel weer door naar de volgende wedstrijd", luidt het vervolg. Hoe het voelt om te scoren tegen zijn ex-werkgever? "Ik heb hier drie jaar gevoetbald en het hartstikke leuk gehad. Maar een goal is een goal, niets meer dan dat. Het is wel anders dan andere wedstrijden. Dat ik blij ben met mijn goals mag wel duidelijk zijn."

Uitsyndroom

Voor Go Ahead Eagles was het de eerste driepunter op vreemde bodem. "Uit winnen we minder dan thuis. In Deventer hebben we een twaalfde man achter ons staan. Die is wat minder aanwezig bij uitwedstrijden. In De Adelaarshorst dan vlieg je, maar een uitsyndroom? Dat wordt aangepraat door de media. Ik heb daar niet zoveel mee."