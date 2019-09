Ongelooflijk debuut voor Ghoochannejhad bij PEC, aanvaller maakt er vier bij zege op RKC

In het eerste kwart van de wedstrijd viel er geen enkele kans te noteren voor beide ploegen. Elbers en Tahiri probeerden het daarna met schoten, maar Mous bracht redding. Bij de eerste de beste kans van Zwolle was het raak. Bel Hassani kreeg de bal voor de voeten en schoot de voor de derde wedstrijd op rij binnen: 1-0.

RKC draait duel om

Het antwoord van RKC kwam direct erna en was zeer fraai. Meulensteen schoot de bal snoeihard in de kruising achter Mous. Weer een paar minuten later was het 1-2. PEC-huurling Leemans zette voor, zag de bal door niemand geraakt worden en het doel in gaan. Kort daarna was de jarige zelfs dicht bij de zijn tweede. Zijn vrije trap eindigde op de paal. Het bleef bij 1-2 in de eerste helft.

Fantastische entree Ghoochannejhad

Direct na rust kwam Saymak voor Bruns en tien minuten na de pauze maakte Reza Ghoochannejhad zijn debuut. Vijf minuten later was het al raak voor de nieuwe aanvaller. Hij kopte op aangeven van Paal de 2-2 binnen.

Kansjes beide ploegen

Een kwartier voor het einde probeerde Saymak het, maar zijn schot ging over. Ook Ghoochannejhad schoot, dit keer ging zijn inzet echter naast. Aan de andere kant profiteerde invaller Maatsen bijna van geklungel van Kersten. Ook hij schoot naast.

Vier keer Ghoochannejhad

Tien minuten voor het einde kwam de derde er wel en hij was voor PEC. Opnieuw was het Ghoochannejhad die raak kopte. Dit keer op aangeven van Van Wermeskerken. Kort daarna maakte de aanvaller zijn derde. Hamer vond Ghoochannejhad en die maakte zijn hattrick compleet bij zijn debuut. Overigens leek hij buitenspel te staan, maar de VAR greep niet in. Kort voor het einde zorgde Ghoochannejhad met zijn vierde treffer zelfs nog voor de 5-2. Hamer zette in blessuretijd de eindstand op 6-2.

PEC Zwolle - RKC Waalwijk 6-2

1-0 Bel Hassani (26)

1-1 Meulensteen (28)

1-2 Leemans (34)

2-2 Ghoochannejhad (60)

3-2 Ghoochannejhad (81)

4-2 Ghoochannejhad (84)

5-2 Ghoochannejhad (88)

6-2 Hamer (90+3)

Arbiter: Manschot

Geel: Elbers, Hamer, Gaari

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Dekker, Kersten, Paal; Hamer, Bruns (Saymak/46), Clement; Bel Hassani (Lachman/86), Thy, Johnsen (Ghoochannejhad/56).

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Drost, Nieuwpoort (Daneels/85); Spierings, Rienstra, Leemans (Maatsen/74); Elbers, Bilate (Vente/64), Tahiri.

