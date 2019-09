PEC-fans verwijzen met spandoek nog even naar de week van John Stegeman

Je zou verwachten dat fans van van de tegenstander RKC Waalwijk een spandoek of een spreekkoor over John Stegeman zouden hebben, maar het waren juist PEC-supporters die nog even terugkeken op de week van de hoofdtrainer. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen RKC was een spandoek te zien met de tekst 'Johnny Walker', een subtiele verwijzing naar John Stegeman en alcoholgebruik.

Stegeman was deze week onderwerp van gesprek, nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was gestapt en een eenzijdig ongeluk veroorzaakte. Stegeman kwam met de schrik vrij, kreeg van PEC Zwolle onder meer een flinke boete, maar mag wel aanblijven als coach. Vanuit de club en de spelersgroep krijgt hij nog steeds alle vertrouwen.

Supporters

Hoe de supporters vandaag zouden reageren was nog even afwachten. Een aantal fans op de tribune vonden het in elk geval een goed idee om een spandoek van Johnny Walker op te hangen, daarmee op verschillende manier verwijzend naar het gebeuren.

Johnny Walker is natuurlijk een bekend drankmerk. Maar je kunt het ook zien als John(ny) die moet lopen, in het Engels te vertalen als walk. Stegeman moest namelijk zijn rijbewijs inleveren na het ongeluk, dus hij moet tegenwoordig lopen. Hoe dan ook, de beveiligers het stadion vonden het spandoek minder geslaagd en haalden het doek weg. Of dat was omdat het om reclame gaat, of omdat de subtiele grap niet werd gewaardeerd, is niet bekend.