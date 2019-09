Ruilverkaveling in Staphorst ligt een jaar stil door PAS-uitspraak

De Landinrichting Staphorst ligt door de uitspraak door de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof een jaar stil. De geplande kavelovergang per 1 januari is van de baan, omdat de benodigde vergunningen nu niet op tijd beschikbaar zijn.

De Landinrichting Staphorst is de grootste kavelruil van Nederland en is in 2013 ingezet. In een gebied van 5.300 hectare ruilen 2300 eigenaren onderling 2000 hectare grond. Daardoor moet de structuur van de landbouw in een gebied met enorm versnipperde kavels verbeteren. De verkaveling is verplicht, nadat een eerdere poging vrijwillige landinrichting te organiseren mislukte.

Volgens de Raad van State deugt het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen - bekend als PAS - niet. De kwetsbare natuur in ons land is onvoldoende beschermd tegen de overheid, oordeelt de raad. Door het vonnis liggen veel infrastructurele projecten in Nederland stil. Er kan namelijk geen omgevingsvergunning aangevraagd worden en dat geldt dus ook voor de Landinrichting Staphorst.

Doorschuiven naar 2020

De kavelovergang wordt nu doorgeschoven naar de winter van 2020. Een jaar vertraging dus. "We kunnen er niks aan doen", zegt oud-burgemeester Alssema, nu voorzitter van de uitvoeringscommissie. "Voor de uitvoeringscommissie is zorgvuldigheid belangrijk. We willen niet het risico lopen dat door ontbreken van vergunningen de kavelovergang een wanorde wordt."

Het Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 is vorige week met pijn in het hart ingetrokken. BTG maakte het mogelijk om de kavelovergang per 1 januari 2020 te laten plaatsvinden, nog voordat boeren officieel eigenaar zijn. Dat kan nu niet, omdat er allerlei omgevingsvergunningen nodig zijn die niet meer verstrekt kunnen worden. De vergunningen zijn een voorwaarde om te kunnen starten met de werkzaamheden zoals ontgrondingen, egalisaties en de aanleg van dammen en paden.

Kadaster

Het Kadaster zit door alle PAS-ellende ook in de problemen. Nieuwe eigenaren zouden door BTG al van hun nieuwe gronden gebruik kunnen maken, in aanloop op de inschrijving bij het Kadaster in april volgende jaar. Dat kan nu ook niet doorgaan en de inschrijving vindt hierdoor veel later plaats. Alles schuift op, totdat de regering een oplossing heeft gevonden die wel door de Raad van State wordt goedgekeurd.

De uitvoeringscommissie hoopt de exacte datum voor de kavelovergang snel te kunnen vaststellen om zo duidelijkheid te verschaffen. "We streven ernaar de aktepassering te laten samenvallen met de kavelovergang. De in het voorjaar 2020 geplande aktepassering gaat niet door. De geplande kavelgrensuitzetting gaat logischerwijs ook niet door. Deze was bedoeld ter voorbereiding op de kavelovergang 2020", zegt Alssema.

Rechtszaken

Ruilen van gronden ligt uiterst gevoelig, zeker in Staphorst. Vaak zitten gronden al generaties in de familie. Er zijn dan ook meerdere rechtszaken gevoerd door grondeigenaren die vinden dat ze er slecht vanaf komen. Dat zorgde al voor veel vertragingen, maar inmiddels zijn die procedures allemaal afgerond.