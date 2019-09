Heracles Almelo boekt tegen Willem II eerste thuiszege van het seizoen

In het eerste kwartier waren er alleen enkele mogelijkheden, maar geen grote kansen. Bij de eerste echte kans voor Heracles was het raak. Dessers gebruikte zijn lichaam goed tegen Peters bij een ingooi van Breukers, kon doorlopen richting doel en schoot zijn tweede van het seizoen binnen. Even later probeerde Van der Water het ook, maar Wellenreuther bracht redding.

Pavlidis maakt gelijk, tweede voor Dessers

Na ruim een half uur werd het gelijk. Pavlidis schoot van dichtbij de 1-1 achter Blaswich. Die gelijke stand stond echter maar tien minuutjes op het bord. Mauro Júnior vond Dessers bij een vrije trap en die maakte zijn tweede: 2-1. Dat was ook de ruststand.

Duel beslist

Tien minuten na rust werd de marge twee. Van der Water schoot op aangeven van Merkel snoeihard de 3-1 in de kruising. Het was alweer zijn derde van het seizoen. Acht minuten later was er definitieve beslissing. Mauro Júnior scoorde dit keer zelf en maakte daarmee zijn eerste in het shirt van de Almeloërs. Daarna was het met de spanning wel gedaan. Willem II ging nog wel op zoek naar een treffer, maar vond die niet meer.

Heracles Almelo - Willem II 4-1

1-0 Dessers (17)

1-1 Pavlidis (33)

2-1 Dessers (42)

3-1 Van der Water (55)

4-1 Júnior (63)

Arbiter: Kooij

Geel: Peters, Llonch, Saddiki

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Junior (Bijleveld/87), Merkel; Van der Water (Cijntje/83), Dessers, Konings (Dos Santos/90).

Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Peters, Holmén, Nelom; Llonch (Quinonez/64), Saddiki, Vrousai; Ndayishimiye (Kabangu/69), Pavlidis, Köhlert (Gladon/62).

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Heracles.