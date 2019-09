Praat mee: Er moet meer geld naar defensie

Het is weer bijna prinsjesdag. Aanstaande dinsdag zal het vooral gaan over hoedjes en het koffertje. In het koffertje zit de miljoenennota die door de ministers en staatssecretarissen is opgesteld. Daar staat op hoe het geld van de overheid het komende jaar wordt verdeeld.

Minister van Defensie, de Overijsselse Ank Bijleveld, ziet het liefst dat er veel geld naar haar ministerie komt. Bijleveld: "Prinsjesdag valt dit jaar in de week dat we het begin van de bevrijding van onder meer Oost Nederland vieren. Ook in deze tijd moeten we beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Maar vrijheid kost wel geld."

Het bedrag dat haar ministerie nu krijgt, is volgens haar niet genoeg. "Nederlanders betalen vijfhonderd euro per hoofd, per jaar aan defensie. Maar voor dat geld kunnen we onszelf niet verdedigen."

