Ghoochannejhad schrijft historie in Eredivisie: ''Gewoon een droomdebuut''

Reza Ghoochannejhad zal zijn eerste wedstrijd voor PEC Zwolle niet snel vergeten. Als invaller (!) scoorde hij bij zijn debuut maar liefst viermaal - wat nog nooit iemand lukte in de historie van de Eredivisie - tegen RKC Waalwijk, waarmee de spits een fors aandeel had in de 6-2 overwinning van de Zwollenaren.

"Dit was een perfect debuut. Het was een heel mooie middag voor PEC Zwolle. Ik ben heel blij dat ik terug ben. Ik wist vanaf het eerste gesprek al dat het goed was", vertelt Ghoochannejhad na afloop van het duel in het MAC³PARK stadion.

Interlandbreak

De Iraans international werd op de laatste dag van de transferwindow overgenomen van APOEL Nicosia. "Vanwege de interlandbreak hebben we heel veel getraind. Daardoor had ik genoeg tijd om mijn teamgenoten beter te leren kennen. Dat alles er dan vandaag in één keer uitkomt, is onbeschrijfelijk. Ik kwam erin om iets te forceren, maar als je dan op deze manier invalt is het gewoon een droomdebuut. Alles viel perfect", vervolgt hij.

Scoren in Zwolle

"Voordat ik hier kwam zei ik al: 'Ik scoor heel graag hier in dit stadion'. Nu doet ik dat namens PEC Zwolle, dus ik ben hartstikke blij. Er heerst een heel mooie sfeer. Dat voel je echt op het veld en geeft je extra energie. Als we dit kunnen vasthouden komen mijn kwaliteiten ook naar boven", aldus Ghoochannejhad.