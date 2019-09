Heraclied Dessers maakt er twee: "Voelde goed om fans overwinning te kunnen geven"

Heracles begon wat moeizaam aan het seizoen, maar lijkt nu de draai gevonden te hebben. Dessers kan dat wel verklaren: "Voor Joey Konings en Sylvester van der Water is het eigenlijk hun eerste seizoen in de basis in de eredivisie, dus die moeten wennen. En voor mezelf is het ook wennen, nieuwe club, nieuwe spelers om me heen, een ander systeem. Dus dat is normaal. Bij Heracles krijg je de tijd om te groeien als je dan ziet. Al met al is onze start niet heel slecht en staan we er goed tussen en nu is het zaak om door te pakken."

Drie treffers

Dessers staat nu op drie treffers. Zoveel maakte hij er vorig jaar ook voor FC Utrecht: "Ja, haha. Vorig jaar wel iets minder minuten gehad. Met mij gaat het goed. Ik ben blij dat ik vandaag belangrijk kon zijn met die twee goals, maar ik ben ook heel blij met de goals van de andere jongens. En zeker dan die derde goal, daar kan ik ook van genieten. Het mooiste is om zelf te scoren, maar hier kan ik ook wel echt van genieten."