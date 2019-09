FC Twente-trainer Garcia stellig: ''Ons eerste doel blijft nog steeds handhaving''

"Ik ben niet verrast over de manier waarop wij spelen. Je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben, maar we werken er ook hard voor. Dit is verdiend. Ik hoop dat we zo doorgaan", zegt Garcia na afloop in Sittard. "Ons eerste doel blijft nog steeds handhaving: wij moeten in de Eredivisie blijven. Elk punt dat we nu pakken is mooi."

Gevaar

Volgens Garcia moeten zijn spelers niet naast hun schoenen gaan lopen. "Dat is het gevaar. FC Twente is een grote club, de vierde van Nederland. Iedereen hoopt dat Twente op die positie terugkomt. Wij moeten met beide benen op de grond blijven staan en het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Met die filosofie kunnen we veel punten pakken", besluit hij.